Biciclette elettriche: Shimano protagonista con STEPS E8000 a Bike Up 2018

Shimano, il brand giapponese di componentistica e tecnologia per biciclette più noto al mondo, per l’edizione 2018 è sponsor unico di Bike Up, il primo festival europeo interamente dedicato alle biciclette elettriche, che quest’anno ritorna e “raddoppia”: si svolgerà infatti a Lecco dal 25 al 27 maggio e poi a Milano il 22 e 23 settembre.

Per appassionati, semplici curiosi, sportivi e non, Bike Up, giunto ormai alla quinta edizione, rappresenta un’opportunità unica per conoscere e sperimentare, attraverso test ride e prove, cosa significa utilizzare una e-bike… ovviamente equipaggiata con tecnologia Shimano STEPS.

Shimano rinnova infatti ancora una volta il proprio impegno nella promozione dei vantaggi della pedalata assistita, utile strumento per avvicinare anche i meno allenati al mondo della bicicletta e di conseguenza a uno stile di vita sano e all’aria aperta. Lo fa presenziando all’evento di Lecco con un proprio stand in cui sarà possibile ricevere informazioni e testare le e-bike di numerosi partner, quali Atala, Brinke, Focus, Ghost, Merida, Olympia, Sants, Scott, Thok, Torpado, Wilier.

Forte del successo riscosso dai test ride durante l’edizione 2017, il brand giapponese, in aggiunta alle escursioni di 3 ore alla scoperta del territorio lecchese proposte dal programma “TrailUP” powered by ParcoBici La Carica Elettrica, invita infatti agli Shimano Steps E-bike Tour: escursioni guidate più brevi, della durata di circa 40 minuti, che, grazie all’ausilio dell’assistenza alla pedalata, regaleranno anche a chi non è ciclista la possibilità di provar l’esperienza dell’escursione in bicicletta.

In particolare, quest’anno a Bike Up, Shimano sarà protagonista con la famiglia di componenti STEPS E8000: le e-bike dotate di questa tecnologia mantengono un approccio naturale alla pedalata permettendo a chiunque, a prescindere da età e capacità fisiche, di andare in bici più a lungo divertendosi. I ciclisti meno allenati riscopriranno il piacere autentico di una bella passeggiata in MTB, quelli più esperti e allenati potranno spingersi ancora più lontano, mentre i rider alle prime armi potranno avventurarsi dove non avrebbero nemmeno pensato di poter arrivare. Il tutto con la consapevolezza di essere stati artefici della propria rinnovata esperienza ciclistica: Shimano STEPS E8000 è stato concepito proprio con l’obiettivo di rispondere alle specifiche esigenze di un impiego e-MTB con la consapevolezza di non dover snaturare l’esperienza e le sensazioni di guida di una vera mountain bike.

“Non potevamo davvero mancare a Bike Up” dichiara Marco Cittadini, PR & Communication Officer di Shimano Italy Bycicle Components srl. “Crediamo molto nel settore e-bike perché, da sempre, l’azienda è attenta alla sensibilizzazione sui temi della mobilità sostenibile e alla promozione dell’importanza di uno stile di vita sano e all’aria aperta. La pedalata assistita racchiude in sé tutti questi concetti, in quanto permette di scoprire, riscoprire e considerare sotto una nuova luce il mondo della bicicletta anche a chi, senza l’ausilio di questa tecnologia, nemmeno ci avrebbe pensato.”