Biplano decolla dal Lago Trasimeno verso la Calabria: disperso in Cilento

Un biplano è decollato ieri dal lago Trasimeno: era diretto a Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, ma risulta disperso nella zona del monte Stella, in Cilento, a Sud di Salerno. L’ultimo impulso radar emesso dal velivolo segnava la posizione del monte cilentano intorno alle 17 di ieri. Sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri di Vallo della Lucania, coordinati dal capitano Mennato Malgieri, e del Centro di Speologia alpina di Avellino. Un elicottero dell’Aeronautica Militare ha già sorvolato la zona, senza risultato.

A bordo del biplano dovrebbero esserci due persone, un uomo e una donna.