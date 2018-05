“Boehringer Ingelheim sostiene la collaborazione e la condivisione della conoscenza nell’industria zootecnica”

Per la prossima edizione del meeting annuale di Esperti sul Benessere Animale, Boehringer Ingelheim riunirà professionisti del settore veterinario e specialisti del benessere per una riflessione sugli standard di benessere associati al commercio internazionale di prodotti animali.

L’11° Forum si terrà a Sydney in Australia il 31 maggio e 1° giugno. Quest’anno è prevista una affluenza elevata di partecipanti dai continenti australiano e asiatico che porteranno le loro idee e opinioni evidenziando come standard migliori di benessere per gli animali da reddito si traducano in benefici per gli animali, i produttori, l’industria e i consumatori in tutto il mondo.

Steve Williams, Responsabile della Business Unit strategica per i Ruminanti, ha dichiarato: “Nel corso dell’ultimo decennio questa serie di conferenze ha più volte evidenziato che prestare attenzione al benessere animale è la cosa giusta da fare. Pertanto, come azienda, siamo impegnati a sviluppare e condividere conoscenze scientifiche sul benessere degli animali da reddito e a dimostrare che un efficace gestione del dolore sia un beneficio per gli animali, remuneri gli allevatori, rispondendo, al contempo, al bisogno sociale di allevamenti responsabili”.

Al Forum di quest’anno saranno presenti circa 100 delegati fra veterinari, allevatori e operatori della filiera di trasformazione e distribuzione degli alimenti; porteranno diverse prospettive sugli aspetti scientifici del benessere animale così come sulle forze economiche, politiche e sociali che guidano i cambiamenti nel settore agricolo, condividendo la necessità di comprendere meglio la crescente domanda da parte dei consumatori di una produzione alimentare etica e sostenibile.

L’11° meeting annuale sarà un’opportunità per fare il punto sui progressi compiuti dal settore dedicato agli animali da produzione sullo sviluppo e misurazione degli standard di benessere dell’animale, nel commercio dei prodotti animali con un focus specifico sull’esportazione di animali vivi.

Boehringer Ingelheim ha reso disponibile un sito web dedicato al benessere degli animali da produzione dove si potranno trovare informazioni, scaricare il programma degli interventi che saranno presentati a Sidney, oltre a tutte le informazioni relative ai convegni precedenti.

