Sviluppo sostenibile: parte da Bologna il tour nazionale “2018: Clima di cambiamento”

Parte l’11 maggio da Bologna il tour nazionale “2018: Clima di cambiamento”, l’iniziativa dedicata alla promozione dello sviluppo sostenibile tra le nuove generazioni attraverso giornate a tema con talk e laboratori didattici interattivi. Il tour “2018: Clima di cambiamento” si articola in 9 tappe (le prossime saranno Firenze, Milano, Bari, Palermo, Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone) all’interno di Istituti scolasti di eccellenza e rappresenta il percorso di avvicinamento a Isola della Sostenibilità, il grande evento finale che si svolgerà a dicembre a Roma. Protagonisti a Bologna sono gli studenti del Liceo Scientifico Statale Albert Bruce Sabin che per l’intera mattinata saranno coinvolti dai ricercatori di Enea, degli istituti Isof, Ibimet e Ismn del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) con interventi e dibattiti sui problemi dovuti ai cambiamenti climatici e la necessità di risposte più efficaci a partire dalla riduzione delle emissioni e le strategie per un riciclo più efficace. Tanti saranno i laboratori didattici a partire da quelli ideati dall’associazione Scienzimpresa sui falsi miti relativi all’inquinamento, fino alle attività ideate per conoscere da vicino il mondo delle piante e riconoscerne i profumi e sul come realizzare una centralina per il monitoraggio delle polveri inquinanti. Alla giornata parteciperanno anche Studio Kairos, impegnato in un progetto di sostenibilità ambientale alle Isole Svalbard, e Dismeco, azienda per lo smaltimento di rifiuti industriali e speciali. L’iniziativa bolognese nasce grazie alla collaborazione con RM@Schools, un progetto nato nell’ambito di Eit RawMaterials con l’obiettivo di spiegare il fondamentale valore dei cosiddetti materiali grezzi, le basi per la realizzazione di qualsiasi prodotto.