Bologna: viaggio nella “mente profumata” a Smell, il festival dell’olfatto

Nell’ambito della nona edizione di Smell – Festival dell’olfatto debutta Smell Experience: new research and frontiers in programma oggi domenica 27 maggio presso la sala eventi del Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna. L’evento propone un viaggio nella nostra nostra mente profumata, tra psicologia, neuroscienze, arte e profumeria, per imparare a comprendere e parlare il linguaggio degli odori.

Tra gli ospiti d’eccezione Laura Speed ricercatrice presso Meaning, Culture and Cognition group, Centre for Language Studies, Radboud University (Paesi Bassi) uno dei centri che negli ultimi si è interessato agli aspetti linguistici, cognitivi e culturali legati alla sfera olfattiva producendo numerose pubblicazioni scientifiche.

A chiarire i rapporti tra percezione olfattiva e sfera del linguaggio durante l’evento contribuirà anche una studiosa italiana: Cristina Cacciari, autrice di diverse pubblicazioni di psico-linguistica e docente presso Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze Università degli Studi di Modena e Reggio-Emilia.