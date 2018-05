Bolzano: un universo di avventure dolo-mitiche in Val d’Ega

Cavalcare in libertà con lo sguardo sulle linee rocciose del Latemar e del Catinaccio, che regalano visioni sempre diverse, baciate dalla luce del sole che colora le Dolomiti. Seguire i percorsi escursionistici che attraversano boschi, foreste e paesaggi della Val d’Ega, ascoltare le leggende che animano questi luoghi immersi nella natura, ammirare le acque smeraldo del Lago di Carezza, su cui si specchiano alberi di abete sovrastati dalle cime dolomitiche. Ed esplorare in mountain bike o salire in cima ad una montagna e godersi in silenzio lo straordinario universo che si apre davanti agli occhi. L’estate al Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (BZ) è un viaggio ogni giorno diverso, che comincia dal grande parco naturale di 45mila mq che avvolge la romantica struttura, a 200 metri dalla cabinovia che conduce direttamente all’area escursionistica di Carezza. Trekking guidati e tematici, vie ferrate e la scuola di alpinismo, 116 km di percorsi per raggiungere cime, malghe, boschi e radure, 5 impianti di risalita, sentieri per praticare nordic walking e un campo da golf a 9 buche, mountain bike e bici elettriche sono solo alcune delle opportunità da vivere a partire da questo hotel raffinato e nello stesso tempo tradizionale nel cuore delle vette Patrimonio Mondiale UNESCO. Accanto alla struttura c’è il Cavallino Ranch, una scuderia che ospita cavalli Quarter addestrati per la monta americana ed una grande arena di equitazione, oltre ai pascoli in cui cavalcare, magari con i bambini e con i pony, nell’aria pura d’alta quota. E nel vicino comune di Cornedo, c’è il Planetario Alto Adige, un osservatorio astronomico speciale, in cui l’universo viene mostrato attraverso strumenti ottici in 3D. In Val d’Ega non mancano eventi ed iniziative da vivere all’aria aperta per tutta l’estate. E tornati in hotel, ad attendere gli ospiti c’è la piscina esterna, per rinfrescarsi e prendere il sole con vista sulle Dolomiti e il centro benessere di 1500 mq con piscina coperta, vasca idromassaggio, grotta salina, percorso Kneipp, cabina ad infrarossi e palestra Technogym. Anche la cucina è una specialità, che nasce dall’incontro tra le ricette tirolesi e la raffinata gastronomia mediterranea, accompagnata da ottimi vini. Per tutta l’estate, inoltre, i bambini fino ad 8 anni soggiornano gratis in camera con i genitori, dagli 8 ai 14 anni pagano la metà, mentre dai 14 anni in su ricevono il 10% di sconto.

Il paradiso dei cavalieri

Gli amanti dell’equitazione possono usufruire dell’offerta “Il paradiso dei cavalieri”, per una settimana tra escursioni a cavallo e trekking, con la possibilità di imparare a cavalcare o di portarsi il proprio cavallo in vacanza. Sono incluse 7 notti in una delle camere romantiche, 5 lezioni di equitazione, una cavalcata di un’ora, un trattamento viso CavallinoSpa sensitive e un massaggio rilassante Balance. Il prezzo è a partire da 1.049 euro a persona in mezza pensione, con tutti i servizi Romantik e 10 ore di lezione.

Escursioni tra il Latemar e il Catinaccio

Chi vuole dedicarsi alle escursioni, può immergersi nel regno di Re Laurino per una settimana e partecipare a 4 esperienze guidate tra il Latemar e il Catinaccio. La proposta comprende anche un massaggio corpo rilassante detox e un massaggio tonificante per le gambe. Il prezzo è a partire da 799 euro a persona in mezza pensione con tutti i servizi Romantik.

Bike e wellness

Per una vacanza di Bike e Wellness bisogna approfittare dell’offerta di 7 notti e 6 giorni di mountain bike, comprese 3 escursioni guidate sul Catinaccio e il Latemar e un trattamento corpo con massaggio resonanz Dorsalis, oltre ad un massaggio Vital Boli a scelta. Il prezzo per 7 notti è a partire da 1.011 euro a persona in mezza pensione con tutti i servizi Romantik.

Dal 7 al 10 giugno 2018, il Rosadira Bike

Dal 7 al 10 giugno 2018 c’è il Rosadira Bike – Dolomiti MTB Festival Dolomiti in Alto Adige, un evento dedicato agli appassionati di mountain bike, che vivono 4 giorni su 2 ruote, fra escursioni, workshop tecnici, tour guidati (anche con le biciclette elettriche), attrezzature specializzate ed eventi collaterali, come il concerto dal vivo sul Lago di Carezza, gli aperitivi nei rifugi, feste e momenti gastronomici. Per l’occasione il Romantik Hotel Post propone un pacchetto di 4 notti, comprensivo del biglietto per il Rosadira Bike, l’uso gratuito della funivia di Nova Levante e la partecipazione a tutti gli eventi. Il prezzo è a partire da 599 euro a persona in mezza pensione, con tutti i servizi Romantik inclusi.

Una montagna di avventure

Una settimana su e giù tra le cime Patrimonio Mondiale UNESCO, per una montagna di avventure. La proposta, valida dal 7 giugno al 30 settembre 2018, comprende 7 notti al Romantik Hotel Post, la Guest Card Eggental, che include l’uso delle 9 seggiovie e dei pullman, per spostarsi fra le vette, un’emozionante escursione guidata al tramonto al Corno bianco, 3 escursioni a scelta e la mappa dei sentieri. Il prezzo è a partire da 762 euro a persona in mezza pensione con tutti i servizi Romantik.

Settimane per famiglie tra le leggende del Latemar

Per i bambini, la Val d’Ega è un regno fantastico, popolato di favole, leggende e personaggi mitici, che intrecciano le loro vicende con quelle dei Monti Pallidi, le Dolomiti. Per questo una vacanza in famiglia è l’occasione per entrare in questo mondo incantato e partecipare alle sue avventure. Come quelle che si possono vivere nel Latemarium con i suoi sentieri tematici per scoprire divertendosi la fauna, la flora, la geologia e l’agricoltura di montagna sotto l’imponente parete rocciosa del Latemar. Dal 23 giugno all’8 settembre 2018, le Settimane per famiglie comprendono 7 notti al Romantik Hotel Post, le meraviglie della casa nel bosco, un’escursione al Latemarium, un percorso con le fiaccole alla ricerca del lago scomparso e tante attività. Il prezzo è da 728 euro a persona in mezza pensione con tutti i servizi Romantik. I bambini fino a 8 anni soggiornano gratis.

Pacchetti extra soggiorno per le coppie e i single con bambini

Per tutto l’anno i single con i bimbi vivono una vacanza con il vantaggio di pagare solo la metà per i propri figli fino a 14 anni. Le coppie, invece, trovano al Romantik Hotel Post il luogo in cui ritagliarsi momenti speciali: con il pacchetto Romantik in due (extra al soggiorno) hanno la possibilità di fare un bagno insieme ai petali di rosa nella vasca dell’imperatore, un massaggio corpo rilassante Vital Boli con timbri alle erbe caldi, un trattamento viso St. Barth Pureness per lei e un massaggio sportivo Vitality per lui, ricevono inoltre 2 saponi CavallinoSpa, un bagno schiuma e una crema corpo, oltre ai dolci fatti in casa nel pomeriggio. Il prezzo è di 350 euro. Un’altra opportunità per le coppie è il pacchetto extra 2 Cuori e una Spa, per momenti rilassanti da condividere tra il bagno ai petali di rosa, il massaggio corpo Vitalstone per due e un trattamento CavallinoSpa Rasul per lui e per lei. Il prezzo è di 230 euro.