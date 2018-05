Bolzano: disinnescato a Sesto Pusteria ordigno bellico della I Guerra Mondiale

In provincia di Bolzano, a Sesto Pusteria, è stato disinnescato un ordigno bellico risalente alla Prima Guerra Mondiale rinvenuto in un ghiaione ai piedi della montagna della Croda Rossa.

L’ordigno è stato trasportato in zona sicura e fatto brillare dagli artificieri del Esercito Italiano appartenenti al 2° Reggimento Alpino Guastatori di Trento coadiuvati dal Centro Tecnicno Logistico Interforze di Civitavecchia.

Le operazioni si sono concluse alle ore 11:50