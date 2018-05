Uno dei due edifici, quello crollato, era in stato di abbandono, frequentato in maniera abusiva. Il secondo, ancora in piedi, era un edificio commerciale.

Un incendio è divampato in due edifici nel centro di San Paolo, in Brasile , causando un morto e tre feriti. Le fiamme si sarebbero propagate attorno all’una e mezza di notte ora locale, provocando il crollo di uno dei due stabili.

Brasile: incendio in due edifici nel centro di San Paolo, un morto e tre feriti

