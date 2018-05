Ambiente: a Cagliari i fenicotteri nascono in città, da 25 anni

Cagliari festeggia i fenicotteri rosa che nidificano in città da 25 anni: “E’ l’unica città al mondo dove nidificano in modo stabile“, spiega Vincenzo Tiana presidente dell’associazione del Parco di Molentargius che quest’anno celebra i 25 anni con visite guidate e convegni. E’ il bacino Bellarosa Maggiore ad ospitare la maggiore colonia di fenicotteri.

Centinaia di cagliaritani si sono dati appuntamento per ammirare le migliaia di uccelli rosa ammassati sulle rive dello stagno: migliaia di trampolieri rosa che si specchiano sulle acque della laguna.