Calabria, balneazione 2018: tornano conformi i punti di Scalea e Praia a Mare

“Con note inviate questa mattina ai Sindaci di Scalea e Praia a Mare, e contestualmente a Ministero della Salute e Regione Calabria, il Servizio Acque del Dipartimento di Cosenza dell’Arpacal ha comunicato l’esito delle analisi suppletive ai punti che la scorsa settimana erano risultati non conformi“: lo rende noto l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Calabria.

“Nella nota di oggi, il Servizio Acque ha dichiarato conformi i valori delle analisi delle acque di balneazione nei punti denominati “Hotel Parco dei Principi” per Scalea, e “Sbocco canale Sottomarlane” per Praia a Mare.

Proseguiranno, comunque, i campionamenti suppletivi per confermare la balneabilità dei punti.”