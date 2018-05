Regno Unito, è un May Bank Holiday Monday infuocato: 25,1°C a sud per battere il record risalente al 1999

Con le temperature che potrebbero raggiungere i 28°C nel Regno Unito, questo è il May Bank Holiday Monday più caldo da quando è stata introdotta la festività nel 1978. Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale, ha dichiarato che è stato stabilito un nuovo record prima delle 11 di questa mattina, quando i termometri hanno segnato i 24,2°C a Herstmonceux (Inghilterra). Il record precedente per il May Bank Holiday Monday era di 23°C e risaliva al 1999.

Sulla costa meridionale, in seguito, la città di Gosport ha registrato 25,1°C. Si prevede che le temperature aumentino ancora di più durante la giornata di oggi fino a superare quelle di destinazioni torride come Barbados, Ibiza, Hawaii, Sydney e Los Angeles. Le temperature più alte si registreranno nel sud-est, mentre anche Galles e Scozia avranno condizioni decisamente calde intorno ai 23°C.

Ma queste condizioni non persisteranno per molto, visto che si attendono pioggia e temporali già dalla fine di questa settimana. La breve ondata di caldo estivo è dovuta all’aria calda proveniente dalla Russia meridionale. Il sud-est, l’East Anglia e il Midlands sono le località più piacevolmente colpite. Rispetto allo scorso weekend, si prevede che le vendite di creme solari aumentino dell’800% e quelle dei gelati del 600%.

Alcuni meteorologi hanno persino affermato che le temperature potrebbero anche raggiungere i 29°C in alcune parti del Regno Unito. Questo renderebbe l’intero weekend del May Bank Holiday il più caldo di sempre (il record precedente era di 28°C) e i presupposti ci sono tutti. Infatti, ieri, 6 maggio, la colonnina di mercurio ha raggiunto i 22,3°C ad Edimburgo e i 20,8°C a Katesbridge, nell’Irlanda del Nord, rendendolo il giorno più caldo del 2018 di Scozia e Irlanda del Nord.

Anche la giornata di domani sarà calda prima che le temperature comincino ad abbassarsi in vista del weekend. Questa giornata di caldo è arrivata quando il Met Office ha annunciato le previsioni per il periodo maggio-luglio, affermando che i prossimi 3 mesi saranno caratterizzati da temperature al di sopra della media.