Camaiore (Lucca): il 26 e 27 maggio la 5ª edizione del Terra Nuova Festival

Arriva alla sua quinta edizione il Terra Nuova Festival, appuntamento annuale di una comunità sempre più ampia che pensa e vive ecologico. Quest’anno ad ospitare il festival, promosso dal mensile e casa editrice che festeggia i 40 anni di attività, sarà la splendida Camaiore, nel cuore della Versilia.

L’appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 maggio, per un fine settimana dove gli ingredienti saranno un sapiente mix di natura e cultura, di incontri, workshop, laboratori, mostra mercato, musica e spettacoli. Ad accogliere i partecipanti sarà il centro storico di Camaiore, borgo accogliente, ricco di chiese antiche, angoli e piazzette suggestive. Una cittadina a misura d’uomo tra mare, collina e montagna, tappa della Via Francigena, già annoverata nell’itinerario di Sigerico, sede di mirabili fiere già documentate in scritti del 1400.

Ricchissimo il programma culturale, a partire dai convegni sulla finanza etica ed innovativa organizzati in collaborazione con Banca Etica, main sponsor del festival.

Nel primo (sabato 26 maggio alle 11.30 in piazza San Bernardino), dal titolo “Storie di crowdfunding – Finanza innovativa per il Bene Comune”, sarà possibile ascoltare Matteo Piras, fondatore di Stars-Up, piattaforma di equity-crowdfunding, e Angelo Rindone, fondatore di Produzioni dal Basso, piattaforma di reward/donation crowdfunding. Moderano Paolo Vierucci (responsabile Filiale di Firenze di Banca Etica) e Nicholas Bawtree, direttore di Terra Nuova. Il secondo momento, dal titolo “Finanza ed economia: verso un modello circolare” (domenica 27 maggio, ore 11.30 sempre in piazza San Bernardino), vedrà come relatori Simone Siliani di Fondazione Finanza Etica;

Alessandra De Santis del Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali; David Chiaramonti del Renewable Energy COnsortium for R&D; Paola Negri della Cooperativa Riciclaggio e Solidarietà. Moderano Emiliana Renella di Banca Etica e Mimmo Tringale della direzione di Terra Nuova.

Non mancheranno poi altri temi cari a Terra Nuova, come l’agricoltura, che vedrà quattro appuntamenti di rilievo: “Coltivare bio con successo, la riscoperta della biodiversità” (sabato mattina), con la professoressa Luciana Angelini dell’Università di Pisa, i Bioeroi, Slow Food Versilia e i coltivatori con i prodotti del territorio; “Gli #Agricolti, dai grani antichi alla nuova agricoltura” (sempre sabato), con l’attore e bioagricoltore Andrea Libero Gherpelli, l’agronomo Marino Merlo, Matteo Martorana dell’Azienda Agricola Al Campo e Manuela Vestri, coltivatore custode dei semi antichi). Sabato alle 16 si proietterà il documentario “Pesticidi, siamo alla frutta”, un viaggio nell’ Italia dei veleni, di Andrea Tomasi e Leonardo Fabbri. Infine, domenica si presenterà il libro “Apicoltura biologica con arnie Warré e Top Bar” (Terra Nuova Edizioni) di Marco Mantovani.

Tra le novità editoriali che troveranno ampio spazio al Terra Nuova festival, ci sarà anche “E ora si cambia” (Terra Nuova Edizioni), di Daniel Tarozzi e Andrea Degl’Innocenti, che ci accompagnano alla scoperta di 500 azioni per gli individui, le imprese e le istituzioni che vogliono ricostruire il paese.

Al Terra Nuova Festival si affronterà anche il tema dell’alimentazione e della salute, con l’incontro, domenica mattina, “Nutrire il microbioma. I prodotti fermentati, la chiave della salute”, con Vincenzo Longo ricercatore del Cnr, l’omeopata Francesca Andreazzoli specializzata in nutrizione vegan e Riccardo Barba permacultore e fermentatore.

La domenica si preannuncia intensa, perché si terrà anche l’incontro “Mindfulness ed educazione digitale per vivere le tecnologie con equilibrio”, con Filippo Scianna istruttore di mindfulness e direttore Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia. Nel pomeriggio un tema di grande attualità: “Adolescenti e sessualità: e le emozioni?”, con la dottoressa Maria Alessandra Panozzo, ginecologa e sessuologa. Dalle 16 alle 18 “Ozio, meditazione, Ccontemplazione – L’arte dell’ozio come forma evolutiva”, con Davide Cova.

E poi ancora cooking show su cucina vegan, pasticceria con grani antichi, dessert veg, degustazione di vini naturali, biologici e biodinamici a cura di Cantine Angeli.

Non mancheranno poi i laboratori per i bambini sull’orto, i mandala, la pittura steineriana, laboratorio di cucito, letture, laboratorio montessoriano, caccia al tesoro e ciclotto.

Il Terra Nuova Festival è anche un’opportunità di vacanza sana e sostenibile in Versilia. A Camaiore infatti sono attivi un comodo ostello a due passi dal centro e un ampio servizio di bed & breakfast, alberghi e affittacamere. La location è a pochi chilometri dal mare, circondata da uliveti e dalle Alpi Apuane, con la possibilità di fare trekking, scuola di roccia, speleologia, canyoning, itinerari storici e culturali.