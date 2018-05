Guterres (ONU): i cambiamenti climatici “una minaccia esistenziale per gran parte della vita del Pianeta”

In occasione dell’Austrian World Summit in corso a Vienna, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha chiesto di moltiplicare gli sforzi per combattere le conseguenze dei cambiamenti climatici, che “sono, semplicemente, una minaccia esistenziale per gran parte della vita del Pianeta, in special modo per quella degli esseri umani“. “Durante il mio lavoro di massimo responsabile dell’Onu affronto ogni giorno problemi e sfide di un mondo complesso, ma nessuno di questi e’ una minaccia come il cambiamento climatico“.