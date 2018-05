Cambogia: acqua contaminata da insetticidi, almeno 10 morti

In Cambogia almeno 10 persone in due villaggi sono morte e altre 120 sono ricoverate in ospedale: si sospetta abbiano bevuto acqua contaminata da insetticidi.

Il capo del Dipartimento della Sanità ha spiegato che i ricoverati hanno mostrato gli stessi sintomi: dolori al petto, problemi respiratori, vertigini, vomito.

Secondo il vice capo della polizia provinciale è possibile che l’acqua piovana delle fattorie vicine che usano l’insetticida sia entrata in contatto con un ruscello dove gli abitanti del villaggio attingono per bere e cucinare.