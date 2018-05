Camp Detective Natura: “Caccia e Raccolta” estiva per imparare a sopravvivere tra boschi e vallate di Alpi e Dolomiti dell’Alto Adige

L’estate nei Familienhotels Südtirol è sinonimo di “Camp Detective Natura”. L’iniziativa, al quale aderiscono parte delle strutture del gruppo, torna con un nuovo programma di attività, finalizzato a trasformare la natura in un divertente camp di sopravvivenza per i bambini dai 7 ai 12 anni. Quale occasione migliore per la famiglia in vacanza in Alto Adige di regalare ai più piccoli del tempo per liberare la creatività e la fantasia e per apprendere al contempo tante cose nuove?

Il programma del Camp Detective Natura 2018 è incentrato su “Caccia e Raccolta”, ovvero sugli espedienti di procacciamento del cibo nella natura. A guidare i piccoli aspiranti investigatori tra boschi, prati e montagne, un team di esperti naturalisti che insegneranno loro a fabbricare archi, lance e fionde, ad usare corde, costruire tamburi e recipienti, raccogliere frutti e piante commestibili. I bambini potranno così esplorare l’affascinante mondo delle piante, imparando a riconoscerle, e a capire come realizzare gli strumenti per la caccia e per la pesca.

Il Camp Detective Natura, offerto dai Familienhotels Südtirol aderenti per un periodo di almeno sei settimane, aiuta i bambini a sviluppare le capacità necessarie per vivere nella natura:

Riconoscere i pericoli

Trovare un posto per dormire

Difendersi dal tempo

Procurarsi il cibo

Accendere un fuoco

Procurarsi l’acqua

Imparare ad orientarsi

Imparare a mimetizzarsi e strisciare

Particolarmente entusiasmante la variante “extreme” del Camp Detective Natura per i bambini più intrepidi, che propone una notte da trascorrere all’aperto.

L’iniziativa Camp Detective Natura è stata introdotta nei Familienhotels Südtirol a partire dal 2009. Nei primi due anni sono stati trattati i temi dell’acqua, della natura selvaggia, del bosco e della vita nel maso. Attualmente l’area tematica portante è la “Sopravvivenza nella natura selvaggia”, con programmi dedicati a “Campo&Fuoco” (2017), “Caccia&Raccolta” (2018), “Mimetizzarsi&Strisciare” (2019).