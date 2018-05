Viaggi & Turismo: il Canada in houseboat lungo il Canale Rideau, patrimonio mondiale dell’UNESCO

Scoprire il Canada in modalità slow, a bordo di una casa galleggiante Le Boat, è un modo originale per conoscere questa terra, tra straordinarie bellezze naturali e un ricco patrimonio culturale. Il Canale Rideau – il più antico ancora operativo nel Nord America e una delle più grandi opere di ingegneria del XIX secolo, oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO – è pronto a svelare lungo il suo percorso una serie di tesori che plasmeranno una vacanza da ricordare per sempre.

Non sono necessarie esperienza né la patente nautica per una crociera fluviale con Le Boat: confortevoli, luminose e facili da manovrare, le houseboat consentono di osservare i luoghi da un punto di vista insolito e di fermarsi dove ci si sente ispirati, con calma, riprendendosi il proprio tempo. Una formula di vacanza in totale liberà e a diretto contatto con il territorio, perfetta per famiglie, gruppi di amici e coppie, con il grande vantaggio di sentirsi sempre a casa propria senza dover cambiare hotel ogni giorno.

Leader europeo nel turismo fluviale da oltre 40 anni e specialista del noleggio di houseboat, Le Boat allarga quest’anno la propria offerta al Canada, dove suggerisce diversi itinerari fluviali. Eccone alcuni:

Crociera del Sud del Rideau

Il percorso permette di navigare attraverso grandi laghi circondati da imponenti foreste e scoprendo le isole nascoste del Sud del Rideau ed è la scelta ideale per chi ama cimentarsi in attività outdoor: qui è possibile noleggiare una canoa e pagaiare sul Big Rideau Lake, fare escursioni nella zona protetta di Foley Mountain o giocare una partita di golf su uno dei due campi di Portland, esplorare la natura incontaminata lungo il Cataraqui Trail (un percorso ricreativo si estende su 103 chilometri da Smiths Falls a Strathcona) oppure pescare nel cuore delle correnti vicino al mulino, nel lago o verso il Resort Opinicon.

Chi ama passeggiare per musei, teatri, gallerie d’arte apprezzerà, invece, la poliedrica offerta di Smiths Falls, mentre chi vuole fare shopping in negozi caratteristici, di antiquariato o per collezionisti apprezzerà di certo Portland. E per rifocillarsi, da non perdere i tanti locali di Westport, dove assaggiare le ottime specialità locali.

Vie navigabili: Rideau Canal, Lower Rideau lake, Big Rideau lake, Upper Rideau Lake, Newboro Lake, Sand Lake

Distanza: 123 chilometri – Tempo di navigazione: 20 ore e 30 minuti – Chiuse: 16

Una barca per 7 notti: da 1652 euro a 5609 euro

Crociera del Nord del Rideau

Questa crociera al Nord del Canale Rideau mette d’accordo tutta la famiglia, senza perdersi nemmeno una emozione: unisce, infatti, shopping e cultura insieme a lunghe passeggiate immersi nella natura del Tip Tip Trail che passa per l’isola di Burrits Rapids. E poi ancora fino a Merrickville, la più bella città del Canada disseminata di case vittoriane a strapiombo sulle acque del Canale, ricca di negozi di artigianato locale, musei, ristoranti e botteghe specializzate nel servire ottimo gelato artigianale o la miglior senape della zona. Hurst Marina è invece il luogo ideale dove ormeggiare e godersi i comfort del circolo nautico, con piscina e vasca idromassaggio, cucine fornite e barbecue, servizi di lavanderia e connessione wifi ad alta velocità.

Vie navigabili: Rideau River

Distanza: 146 chilometri – Tempo di navigazione: 29 ore – Chiuse: 30

Una barca per 7 notti: da 1652 euro a 5609 euro

Crociera Seeleys

La crociera via Newboro e Seeley Bay è l’itinerario ideale per testare la calorosa ospitalità canadese. Nel centro storico di Newboro, in Ontario, è d’obbligo una capatina da Kilborn, lo shopping center più caratteristico della zona (con una sala da pranzo nella residenza originale del Colonnello Kilborn risalente al 1832): dalla moda ai mobili, qui c’è qualcosa per tutti. Poi di nuovo tutti all’aria aperta al Great Stone Arch Dam, sentiero rilassante con una splendida vista sulle cascate e a Seeley Bay, incantevole città che offre una stazione di canottaggio, tavoli da pic-nic e aree giochi per bambini.

Vie navigabili: Rideau Canal, Lower Rideau lake, Big Rideau lake, Upper Rideau Lake, Newboro Lake, Sand Lake

Distanza: 69 chilometri – Tempo di navigazione: 22 ore – Chiuse: 16

Una barca per 7 notti: da 1652 euro a 5609 euro

Crociera del Paradiso della Pesca

Lo dice il nome stesso: è l’itinerario perfetto per gli amanti della pesca. Ma non è solo questo: il percorso conduce anche alla caratteristica comunità artigianale di Merrickville, alla vivace città di Kingstone o a Westport un paesino che offre due campi da golf, spiagge per la balneazione e l’area protetta di Foley Mountain, dove passeggiare immersi in un paesaggio naturale mozzafiato. Natura, avventura e cultura: a questa crociera non manca proprio nulla.

Vie navigabili: Rideau Canal, Lower Rideau lake, Big Rideau lake, Upper Rideau Lake, Newboro Lake, Sand Lake, Cataraqui River

Distanza: 299 chilometri – Tempo di navigazione: 53 ore – Chiuse: 30

Una barca per 14 notti: da 3318 euro a 10556 euro

Crociera degli Amanti della Natura

Una vacanza a stretto contatto con la natura canadese: lungo il percorso fino a Ottawa, costeggiando il Canale Rideau, è possibile incontrare numerosi esemplari della fauna locale, dalle lontre alle aquile. Per una pausa d’arte, si consiglia una sosta a Merrickville: la città, infatti, è sede di molte gallerie che dispongono di officine e aree espositive. Chi vuole divertirsi con un pizzico di adrenalina deve invece mettere in agenda una sosta al Calypso Waterpark, il parco acquatico più grande del Canada con oltre cento giochi d’acqua, tra cui lo scivolo più alto del Paese. Una volta giunti nella Capitale, ci si può divertire tra le tante attrazioni offerte dalla città: la collina del Parlamento con la sua architettura Vittoriana, la National Gallery of Canada, lo storico mercato di Byward e la città vecchia con la sua vasta scelta di ristoranti, boutique, birrifici artigianali e attività all’aria aperta.

Vie navigabili: Rideau River, Rideau Canal

Distanza: 192 chilometri – Tempo di navigazione: 39 ore – Chiuse: 40

Una barca per 10 notti: da 2582 euro a 8650 euro

Le mini crociere: Canale Tay, Sapore del Canada, Victoriana

Per chi non ha molto tempo ma non vuole comunque rinunciare a vivere il Canada in modo così originale, Le Boat offre tre diversi percorsi da un minimo di 3 a un massimo di 5 notti.