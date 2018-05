Lucca: rinvenuta carcassa di tartaruga caretta caretta a Marina di Pietrasanta

Rinvenuta a Marina di Pietrasanta (Lucca) una carcassa di tartaruga caretta caretta. La sala operativa della guardia costiera di Viareggio ha inviato sul posto una pattuglia: i militari hanno confermato che si trattava di un esemplare adulto in avanzato stato di decomposizione, hanno coperto la carcassa e recintato l’area, dando comunicazione al comune di Pietrasanta ed alla società Ersu per lo smaltimento.

Non è stato possibile accertare le cause della morte.