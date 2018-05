Carte prepagate, perché averne una sempre in tasca!

Nell’ultimo decennio le carte prepagate sono diventate un fedele strumento di pagamento a disposizione di milioni di italiani che, in buona evidenza, ne hanno apprezzato i termini caratteristici di versatilità e di semplicità.

Ne è derivato che le banche, accompagnando tale esigenza da parte dei propri clienti, hanno moltiplicato le opportunità commerciali di questi strumenti transazionali, contribuendo ad arricchire il mercato di decine e decine di ipotesi molto competitive.

Ma per quale motivo una carta prepagata potrebbe essere un buon prodotto da portare sempre con sé? Perché la carta prepagata è sempre più richiesta, da giovani e disoccupati (ma non solo)?

Uno strumento versatile e personalizzato

Per poter comprendere per quale motivo le carte prepagate siano diventate strumenti così diffusi, come ci ricorda anche il sito CarteMigliori.it, non possiamo che rammentare come si tratti di un servizio transazionale estremamente versatile e di facile personalizzazione.

In tal senso, giova ricordare come la carta prepagata con IBAN possa tramutarsi in un vero e proprio conto corrente di base, mentre le carte prepagate a valere sui circuiti di pagamento più noti possono diventare uno strumento insostituibile per l’effettuazione di operazione di shopping online in sicurezza e in efficacia.

È ancora possibile annoverare l’utilizzo delle carte prepagate all’estero tra i principali benefici caratteristici di questo strumento, così come il loro uso quale “riserva di denaro” per i piccoli acquisti di tutti i giorni, lasciando dunque alle carte di credito “tradizionali” l’onere di effettuare acquisti di maggiore rilevanza.

Economicità a portata di mano

Naturalmente, un altro dei principali motivi che stanno spingendo le carte prepagate ad essere sempre più diffuse e sempre più apprezzate non può che essere quello legato alla loro economicità.

Le carte prepagate hanno oggi una struttura tariffaria composta generalmente da un costo fisso di acquisto (o un canone fisso annuo), unito a un aspetto commissionale che dipende dal tipo e dal numero di operazioni effettuate. Alcune delle transazioni effettuabili con le carte prepagate sono gratuite (si pensi ai prelevamenti presso i bancomat dello stesso istituto di credito che ha contribuito alla loro emissione), o ancora i pagamenti sui POS, mentre altre sono a pagamento (come gli anticipi di denaro contante all’estero, e così via).

In linea di massima, uno strumento dal price estremamente competitivo, che non mancherà di deliziare chi sta cercando una maggiore ottimizzazione all’interno del proprio portafoglio.

Una gestione online pratica ed efficace

Tra gli altri vantaggi che stanno permettendo alle carte prepagate di scavalcare posizioni di gradimento da parte degli italiani, concludiamo con un breve riferimento alla loro gestione: le carte prepagate emesse dalle più note banche (online e non solo) sono infatti gestibili in maniera completa e integrata attraverso i portali di internet banking, rendendo dunque questi strumenti amministrabili in modo autonomo, semplice e efficace.

E voi che ne pensate? Quali sono i benefici che vi hanno spinto, o vi stanno spingendo, verso l’utilizzo di una carta prepagate? Quali sono le operazioni che effettuate maggiormente medianet questo genere di carte di pagamento?