Viaggi & Turismo: case vacanza, ecco quanto spendono in media a persona i viaggiatori italiani

Esperto globale delle case vacanza, HomeAway® svela i dati della sua ultima rilevazione dei prezzi delle case vacanza** sulla piattaforma tra gennaio e novembre del 2017. Lo studio prende in considerazione sia le destinazioni entro i confini nazionali che quelle internazionali dando così una panoramica di quale sia la spesa media che un viaggiatore che affitta una casa vacanza su HomeAway ha sostenuto per affittare questa tipologia di alloggio sulla piattaforma.

Destinazioni nazionali

La classifica italiana vede al primo posto tra le destinazioni più care Veneto e Lombardia dove i viaggiatori che hanno prenotato una casa vacanza nel corso del 2017 su HomeAway in partenza dall’Italia hanno pagato il prezzo medio per persona più alto (€ 41 a notte). Il trend viene riconfermato se si guarda la classifica delle città, in cui Milano e Venezia occupano rispettivamente primo e secondo posto, con un prezzo medio a notte di € 53 e € 51. Tornando alle regioni, seguono Lazio (€ 37 a notte), Sardegna e Toscana a pari merito al terzo posto (€35 a notte), Liguria e Campania al quarto posto (€ 34 a notte), mentre chiude la top 5 il Trentino Alto Adige, con un prezzo medio di € 33 a notte.

RegionE Prezzo medio per persona/notte 2017 (€)* Veneto 41 Lombardia 41 Lazio 37 Sardegna 35 Toscana 35 Liguria 34 Campania 34 Trentino-Alto Adige 33 Puglia 32 Umbria 31 Friuli-Venezia Giulia 31 Sicilia 30 Emilia-Romagna 30 Piemonte 30 Marche 29 Calabria 29 Valle d’Aosta 29 Abruzzo 26

Destinazioni internazionali

Mykonos, Los Angeles, Miami Beach, New York e Amsterdam sono le 5 città in cui i viaggiatori HomeAway in partenza dall’Italia hanno speso di più per il pernottamento. L’incantevole isola greca è costata in media 80€ a notte per persona. Seguono tre amatissime destinazioni statunitensi, Los Angeles (76€), Miami Beach (68€) e New York (64€). Chiude la top 5 l’eclettica capitale olandese, Amsterdam, in cui i viaggiatori HomeAway hanno speso in media 60€ a notte per persona.

“Dai dati della nostra ricerca emerge che sia in Italia, sia all’estero, questa tipologia di alloggio offre un’ottima occasione per risparmiare e non rinunciare quindi ad una splendida vacanza in compagnia di amici e parenti: affittare una casa vacanza – commenta Gualberto Scaletta, Country Manager Italia HomeAway – significa avere a propria disposizione un’intera proprietà in cui vivere un’esperienza indimenticabile insieme ai propri cari e il fatto che sia più economico rispetto ad altre sistemazioni più tradizionali è sicuramente un valore aggiunto. Con meno di 30 € a notte i viaggiatori in partenza dall’Italia hanno affittato su HomeAway, nel 2017, incantevoli proprietà in altrettante splendide destinazioni turistiche nostrane come Torino (29 €), Viareggio (27 €), Palermo (26 €), nominata quest’anno Capitale Italiana della Cultura, Lecce (€ 26), Catania (€ 23). Non mancano le mete per gli amanti del mare, come Castellammare del Golfo (€ 29), Siracusa (€ 28) o Quartu Sant’Elena (€ 26). Anche all’estero ci sono state ottime opportunità: per visitare alcune città in paesi come la Spagna, la Francia, la Grecia e l’Ungheria i viaggiatori hanno speso in alcuni casi addirittura meno di 30 € a notte per persona”.

* Prezzo medio per persona per notte

** Definizione generica non assimilabile ad alcuna definizione legale

** *Dati interni HomeAway sulla domanda nel periodo 01/01-30/11/2017 – prezzo medio per persona a notte in €