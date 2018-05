Castello di Gropparello (PC): ogni sabato cene romantiche, banchetti in costume e visite guidate

Non sono solo il fascino della storia e il desiderio di imparare qualcosa dalle antiche mura a riempire la lista dei motivi per raggiungere il Castello di Gropparello, quando le giornate cominciano ad allungarsi e il clima in città diventa inaffrontabile. Oltre alla vocazione – per così dire didattica – il maniero sulle colline piacentine, a pochi chilometri dall’uscita di Fiorenzuola d’Arda, nutre la segreta aspirazione a essere un luogo dove trascorrere delle serate lontano dal caos e dall’afa, in una cornice grandiosa ma allo stesso tempo delicata e romantica, perfetta per i Notturni Stellati in programma nell’arco di tutta l’estate.

Tutti i sabati, dal 16 giugno al 25 agosto 2018, nel giardino della Masseria del Castello di Gropparello si entra in un’atmosfera magica con luci soffuse e ondeggianti delle candele, pergolati di rose e di uva, sentieri che passano tra roseti profumati e piatti delicati e di grande gusto. L’appiccicosa aria della città annoiata sembra qualcosa di incredibilmente remoto in un universo senza tempo che diventa cornice eccezionale di un ricco programma contemporaneo di cene light o banchetti in costume, con visite guidate notturne al castello o concerti.

A partire dalle 19, i salottini del giardino della Taverna Medievale sono una fresca ed esclusiva sala verde sotto le stelle per aperitivi, gelati e cene gourmet. Il menù sarà sempre à la carte, e composto di piatti gourmet abbinati a vini locali.

Venerdì 10 agosto, il Notturno Stellato entra nel clima sentimentale di San Lorenzo, proponendo una cena romantica con menu à la carte in giardino per rinnovare la promessa d’amore e una visita guidata by night sotto una pioggia di stelle cadenti.

Sabato 11 agosto, agli aperitivi e al cocktail in giardino, si aggiunge un intero banchetto con buffet di antipasti e primo e secondo serviti al tavolo, con animazione “Sogni, desideri e filtri d’amore sotto le stelle”, seguito dalla visita guidata in notturna al Castello, compresa nel prezzo di 60,00 euro a persona – 46,00 per i bambini – per chi partecipa alla cena.

Dalle ore 22:00, la visita guidata notturna al castello, proposta al prezzo di 15 euro a persona, allontana ancora di più la realtà di un’estate anonima con una passeggiata che comincia dalla Masseria per inoltrarsi in un sentiero illuminato nel bosco, prima di insinuarsi in un viaggio nel tempo per il quale si parte attraversando il ponte levatoio.

Sabato 18 Agosto la serata sarà arricchita da un appuntamento del festival de “I Parchi della Musica” con un concerto per 2 arpe che si farà nel Museo della Rosa Nascente. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria perché i posti sono limitati.