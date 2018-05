Castello di Gropparello (PC): al Mercato Medievale, ogni mestiere vale

Abitualmente percorsi da cortigiani e cavalieri che conoscono – o così credono – ogni centimetro quadrato delle loro mura, i castelli cominciano davvero a vivere quando il ponte levatoio si abbassa e la frenetica parata degli artigiani porta all’interno e intorno ai bastioni notizie, rumori, misteri e mestieri da tutto il regno.

Ben lungi dall’interrompere una tradizione che, come un incantesimo, si ripete secolo dopo secolo, domenica 13 maggio il Castello di Gropparelllo (PC) si prepara ad accogliere un universo reale e immaginario di tradizioni e usanze che prendono forma nella chiassosa atmosfera della compravendita di merci e servizi, caratteristica delle giornate in cui dalle campagne e dai borghi confluivano a corte i commercianti di ogni genere: fabbri, fioraie, tessitrici, scalpellini, lavandaie, candelaie, cambiavalute e perfino venditori di indulgenze andranno ancora una volta in cerca di nuovi “apprendisti” da istruire e introdurre nel complesso mondo delle arti.

A partire dalle ore 8.00 i battenti apriranno per tutti i curiosi, grandi e piccini, che vorranno immergersi nelle atmosfere del commercio e della tradizione artigianale, guidati da attori e figuranti che coi loro banchetti mostreranno i costumi, i gesti e i materiali utilizzati un tempo, coinvolgendo il pubblico in prima persona. Tutte le attività artigianali presenti tra i banchi sono infatti esperienziali. Il che significa che – dalla tessitura alla scultura della pietra, dal macramè alla cardatura e filatura della lana – piccoli e grandi si possono cimentare con esse.

Seduti sul trono, il Re e la Regina contempleranno la serenità del giorno di festa ed attenderanno gli avventurosi ospiti per condurli nel vastissimo Regno della Fantasia, fra scorribande reali e immaginarie, fino a quando i piccoli guerrieri, guidati dal Cavaliere, assoldati con urgenza, si troveranno a dover difendere la Corte dagli attacchi di forze esterne che minacciano il castello, proprio mentre gli ignari genitori passeggiano tranquillamente tra i banchi e le botteghe del mercato.

Il prezzo, comprensivo della visita al Parco delle Fiabe, dell’avventura in costume e della visita al Castello, è di 22 euro per gli adulti e di 18 euro per i bambini. Ultimo ingresso alle ore 17.00. Prenotazione obbligatoria.

Possibilità di prenotare i posti alla Taverna Medievale con il famoso Buffet piacentino di Nonna Armerina (adulti 25 euro, bambini 3-6 anni 11,50 euro e bambini 7-10 anni 16,50 euro)