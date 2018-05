Castello di Petroia (PG): weekend del 2 giugno speciale tra Grigliata Astronomica e banchetto con festa medievale

Tutto intorno le ampie valli dipinte di boschi, prati e alberi secolari disegnano un paesaggio dal verde rigoglioso, con la sensazione di essere fuori dal tempo. Ma giunti al cospetto delle grandi mura millenarie del Castello di Petroia (PG) e oltrepassato il cancello d’ingresso che dà accesso al borgo, ci si immerge nelle atmosfere che nel Medioevo sono state la casa di nobili signori, come Federico da Montefeltro, che è nato in questo elegante maniero sulla vecchia strada tra Gubbio e Perugia, per divenire poi il Duca di Urbino. Oggi, i viaggiatori del XXI secolo rivivono gli antichi fasti del Castello, circondato dalla natura umbra popolata di cerbiatti, scoiattoli e animali dei boschi, che si può avere la fortuna di osservare passeggiando tra i 10 km di sentieri che attraversano la tenuta. In occasione del fine settimana del 2 giugno, inoltre, ci sono 2 eventi speciali. Venerdì 1° giugno gli ospiti sono i protagonisti di una Grigliata Astronomica, con il privilegio di osservare stelle e pianeti con lo sguardo tra uno dei cieli più belli d’Italia. A Petroia, l’inquinamento luminoso, come certificato dagli esperti, è assente. Così al tramonto, che al Castello è davvero magico, nella piazza di “bianco sassolino” del borgo, un grande braciere illumina di bagliori le antiche mura, mentre il mastro Massimo si destreggia tra le scintille per preparare bruschette umbre ed arrostire le carni locali, tra cui la Chianina allevata nelle valli del Castello di Petroia. Dopo cena è il momento dello spettacolo del cielo, dedicato a Giove, il re dell’universo: gli esperti di Astronomitaly guidano gli ospiti con i telescopi tra le meraviglie del firmamento. Il costo della serata con grigliata ed osservazione astronomica è di 45 euro a persona.

Sabato 2 giugno si compie un viaggio indietro nel tempo per vivere le atmosfere delle feste medievali. Nella piazza del borgo è allestito un banchetto d’epoca tra le luci soffuse delle candele e lo spettacolo “Ritorno a Petroia” dell’attore Giuseppe Brizi il quale rievoca parole, storie e suoni del tempo di mezzo. A tavola vengono serviti piatti a base di ricette medievali. Il banchetto con festa medievale è al prezzo di 45 euro a persona.

Chi vuole approfittare del fine settimana speciale al Castello di Petroia, per godersi una vacanza con soggiorno in una delle 13 esclusive camere dell’antico maniero, può prenotare il soggiorno di 2 notti con prime colazioni, inclusa la Grigliata Astronomica e l’evento Ritorno a Petroia, al prezzo di 216 euro a persona.