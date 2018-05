Proseguono i lavori per la realizzazione del “deltaplano” per la delocalizzazione di 8 ristoranti presenti in paese prima del terremoto.

article

1092936

MeteoWeb

Terremoto Centro Italia: a Castelluccio di Norcia parte il piano demolizioni

Al via a Castelluccio di Norcia il piano di demolizioni degli edifici lesionati dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016. Il sindaco Nicola Alemanno ha emesso un’ordinanza che prevede l’abbattimento di 18 immobili: contestualmente è prevista la rimozione delle macerie. Proseguono i lavori per la realizzazione del “deltaplano” per la delocalizzazione di 8 ristoranti presenti in

http://www.meteoweb.eu/2018/05/castelluccio-di-norcia-demolizioni/1092936/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/09/chiesta-di-Santa-Maria-Assunta-di-Castelluccio-di-Norcia.jpg

castelluccio,demolizioni Castelluccio

NEWS