A “Il Centro” di Arese nuovi imperdibili appuntamenti con l’Aeronautica Militare

Dal 12 al 20 Maggio, presso IL CENTRO di Arese vi aspettano due weekend ricchi di appuntamenti in collaborazione con Aeronautica Militare. Per la nostra Arma Azzurra, il 2018 è anno di celebrazioni: ricorrono, infatti i 95 anni dalla costituzione dell’Aeronautica Militare, contraddistinti da grandi successi, imprese, record e sogni di uomini e piloti valorosi della Forza Armata. Si comincia sabato 12 Maggio alle h. 10.00 con un appuntamento che ci porta direttamente oltre i confini del nostro pianeta: Walter Villadei, il Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare e cosmonauta qualificato alla Roscosmos incontra scolaresche e pubblico nel suo racconto sullo spazio. In particolare, gli studenti dell’Istituto Donatelli-Pascal, avranno un confronto ravvicinato con il cosmonauta Villadei in qualità di finalisti del Premio Spazio al Futuro.

L’appuntamento prosegue con l’incontro dei piloti e gli specialisti dell’Aeronautica Militare che accoglieranno i visitatori all’interno della grande area espositiva al primo piano dove (durante la settimana dal 14 al 18 maggio) troveranno un allestimento rievocativo della 1ª Guerra Mondiale, con pannelli e punti informativi.

Grande novità di quest’anno è una serie di appuntamenti, durante i weekend del 12 e 13 Maggio e del 19 e 20 Maggio, di introduzione e dimostrazione dell’utilizzo dei DRONI che, come ormai noto, sono piccoli mezzi aerei a pilotaggio remoto la cui forma ricorda spesso quello di un ragno e che possono volare in modo stabile (grazie alla presenza di più motorini elettrici), comandati a distanza. Un’innovazione che risulta preziosa in molte applicazioni come salvataggi in mare, prevenzione e valutazione rischi frane, incendi, valanghe così come in campo agricolo ed edilizio solo per citarne alcune. La mostra statica si arricchisce della presenza di diverse tipologie di velivoli, anche visitabili, come: l’AMX (visitabile), aereo da attacco al suolo e ricognizione, un autentico MB 339 PAN (visitabile) l’aereo delle Frecce Tricolori e il relativo simulatore di volo, un PREDATOR, il celebre velivolo a pilotaggio remoto ed i cockpit (abitacoli) del TORNADO, l’aereo multiruolo con ala a geometria variabile e dell’F-104 Starfighter, il caccia supersonico che per tanti anni ha operato alla difesa dei nostri cieli: tutti dei veri e propri must see per tutti i visitatori de IL CENTRO!

Per tutti gli appassionati e per coloro che desiderano conoscere da vicino l’Aeronautica Militare, ci sarà la possibilità di incontrare i professionisti che lavorano negli ambiti della Difesa Aerea, dell’Interdizione e della Deterrenza, del Trasporto Sanitario e della Ricerca e Soccorso. Ma l’intrattenimento non si ferma con l’imbrunire! Sabato 12 Maggio, con replica domenica 20 maggio, a partire dalle h. 19.00, si esibisce il sestetto jazz con elementi della Fanfara della 1ª Regione Aerea che accompagneranno la voce calda e ammaliante della cantante newyorkese Joyce Elaine Yuille, una vera e propria star del jazz dalla personalità e dal carattere forti. Domenica 13 Maggio, con replica sabato 19 Maggio, a partire dalle h. 19.00 si esibirà la Fanfara della 1ª Regione Aerea con tutti i suoi elementi che accompagnerà la soprano Barbara Costa percorrendo brani dalle opere di Verdi, Bellini, Mascagni, Puccini e Wagner.

Gli imperdibili e ricchi di avvenimenti weekend di maggio a IL CENTRO con la collaborazione dell’ Aeronautica Militare iniziano sabato 12 Maggio alle ore 10.00.