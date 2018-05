Centro Italiano Ricerche Aerospaziali: Paolo Annunziato confermato Presidente

L’Assemblea dei Soci (di cui è parte l’Agenzia Spaziale Italiana) del CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, nella seduta di ieri ha nominato con voto unanime il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per i prossimi tre anni.

Nel ruolo di Presidente – rende noto l’ASI – è stato confermato il dott. Paolo Annunziato.

Sono stati nominati anche gli altri membri del Consiglio di Amministrazione: ing. Maurizio Cheli, imprenditore del settore aerospaziale, astronauta e pilota collaudatore, l’Avv. Tiziana Di Chio, il dott. Felicio De Luca, l’Ing. Ludovica Schneider.

L’Assemblea dei Soci ha approvato all’unanimità anche il Piano Triennale 2018-2020 ed il Bilancio di esercizio 2017.

Il Presidente accettando la carica ha confermato che: “nei prossimi anni il CIRA investirà sul rafforzamento delle competenze presenti, sul potenziamento degli impianti di test e qualifica e sulla realizzazione del nuovo programma nazionale di ricerca aerospaziale (PRORA). Il CIRA svolgerà sempre più un ruolo di primo piano nel campo della ricerca aerospaziale in partnership con i principali enti di ricerca ed aziende internazionali. Una particolare attenzione sarà riservata alla valorizzazione dei giovani ricercatori e alla messa a sistema delle competenze di ricerca ed industriali del settore aerospaziale nazionale e campano”.

Laureato in Scienze Politiche, il Presidente Paolo Annunziato, ha conseguito un dottorato in Economia presso l’Università di Chicago.

Alle spalle ha una lunga carriera che lo ha portato a ruoli di responsabilità, sia nel settore pubblico che in quello privato: è stato Direttore Generale del CNR, Direttore del Public and Economic Affairs di Telecom Italia, Direttore esecutivo della Ricerca, Innovazione e Net Economy per Confindustria e per la Commissione Europea, Presidente del Gruppo di esperti per le partnership pubblico-private. Ha svolto un’intensa attività di consulenza presso aziende nazionali e multinazionali, e diverse esperienze di insegnamento.

Forte anche la sua esperienza in campo internazionale, negli ultimi due anni, in particolare, ha ricoperto la carica di Consigliere per la Ricerca e Innovazione del Ministro per l’Economia degli Emirati Arabi Uniti (EAU).