Comunicare la certificazione EMAS: riconoscimento a 3 categorie in occasione del premio EMAS Italia 2018

Secondo i dati elaborati dal Servizio Certificazioni ambientali di ISPRA, dal 1997 al marzo 2018, sono 1865 le registrazioni EMAS (il picco nel 2008 con 247 registrazioni); in testa la Lombardia con 213 registrazioni attive e l’Emilia Romagna con 151.

In Italia EMAS compie vent’anni e festeggia oggi con una iniziativa a livello nazionale nell’ambito della comunicazione ambientale: la cerimonia di consegna delle targhe del Premio EMAS Italia 2018, nella splendida cornice della Sala del Cenacolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, in località Badia a Passignano (FI).

Il Premio, giunto alla sua quarta edizione ed organizzato dall’ISPRA in collaborazione con la Sezione EMAS del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit (Organismo Competente italiano in tema di EMAS e di Ecolabel UE) è andato quest’anno a tre categorie: Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace, Iniziativa promozionale o evento in ambito EMAS che abbia coinvolto in maniera più efficace i propri destinatari e Contenuto multimediale (questa categoria è stata inserita quest’anno e costituisce una novità assoluta che ha preso in considerazione anche l’evoluzione della comunicazione in ambito EMAS).

Le adesioni all’iniziativa, superiori anche a quelle già numerosissime della passata edizione, hanno confermato l’interesse sempre crescente per la comunicazione nell’ambito della gestione ambientale integrata e l’impegno delle organizzazioni nella diffusione dei principi e degli strumenti che caratterizzano EMAS.

L’evento è stata l’occasione anche per fare un breve bilancio dell’esperienza di EMAS come contributo all’economia circolare e come volano per l’economia locale. Inoltre, ha ricevuto l’importante approvazione della Commissione Europea ed è stata inserita nel novero dei prestigiosi eventi accreditati per la “Green Week” della UE, la Settimana verde europea, evento internazionale che consente agli Stati membri di aderire attraverso l’iscrizione di propri eventi quali partner dell’iniziativa che quest’anno ha come temi portanti l’economia circolare e la gestione sostenibile.