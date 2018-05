Cervo di 90 Kg in strada a Milano: catturato e portato in oasi

Un cervo di 90 chili e’ stato trovato questa mattina in strada a Milano. L’animale era nella zona del Cimitero Maggiore, all’angolo tra via Cefalu’ e via Gallarate, nella periferia del capoluogo lombardo. E’ intervenuta l’unita’ tutela animali della polizia locale ed il cervo e’ stato ‘spinto’ nel cortile di un condominio e poi sedato, per evitare che potesse creare pericolo per le persone. Poi, grazie all’aiuto della protezione civile, e’ stato portato all’oasi faunistica di Vanzago, nel milanese.