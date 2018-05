Chia e Cocco: l’olio protagonista di ricette creative per un viaggio culinario oltre i confini del gusto

Per chi desidera una nuova esperienza di gusto, un viaggio tra sapori esotici, ricercati e raffinati arrivano le novità della linea Ethnos di Pietro Coricelli, l’olio di Chia e l’olio di Cocco, protagonisti in cucina ma non solo.

L’olio di Cocco, oltre ad essere un ottimo rimedio beauty per la pelle e i capelli amato anche dalle celebrities proprio per i suoi molteplici utilizzi, è un prezioso alleato tra i fornelli e dopo aver conquistato il mercato statunitense inizia a farsi strada anche nelle cucine europee. L’olio di cocco viene estratto dalla polpa essiccata naturalmente della noce di cocco e permette di dare un tocco esotico a ogni ricetta grazie al gusto dolce e delicato. L’olio a temperatura ambiente si trova allo stato solido e diventa liquido quando è riscaldato. E’ abitualmente utilizzato nelle cucine delle zone tropicali e può essere utilizzato nella preparazione di piatti dolci o salati, è ottimo se abbinato a zuppe a base di verdure agrodolci come barbabietola e zucca, ma anche salse e verdure. Grazie alla resistenza alle alte temperature è un valido sostituto del burro nella preparazione di dolci da forno e può anche essere utilizzato per friggere. Contiene alcuni micronutrienti, quali vitamina K, E e Ferro. L’olio di cocco è protagonista di numerose ricerche scientifiche sui benefici derivanti dall’utilizzo di questo frutto per la salute. Bruce Fife1 è il maggior esperto mondiale sulla relazione tra noce di cocco e salute, tema a cui ha dedicato numerosi libri dove definisce l’olio di cocco un potente «nutriente» del cervello. Secondo Fife, l’olio di cocco, trasformato in chetoni, agisce come un supercarburante per il cervello e normalizza la funzione cerebrale, blocca la trasmissione irregolare del segnale che porta a crisi epilettiche, migliora la cognizione e la memoria, rallenta il progresso dell’Alzheimer.

Il colore dorato e il profumo fruttato rendono l’olio di Chia un prodotto unico e prezioso. Estratto a freddo dai semi di Chia, rappresenta una fonte naturale di Omega3. I semi di Chia contengono, infatti, olio per il 30% di cui il 64% è rappresentato da Omega3 e Omega6, acidi grassi altamente assimilabili, ovvero acidi grassi essenziali che il nostro organismo non è in grado di sintetizzare. Un ingrediente che diventa protagonista di ricette dolci e salate grazie al suo sapore delicato e al suo profumo. L’olio di Chia è l ‘ideale nella preparazione di piatti a base di verdure crude o grigliate e nei dessert.

La linea di oli speciali “Ethnos” di Pietro Coricelli è dedicata ai palati gourmand, a chi va alla ricerca dei migliori abbinamenti di gusti e profumi, ispirandosi alle tradizioni culinarie di tutto il mondo. Oltre alle novità Chia e Cocco, la linea Ethnos comprende Argan, Avocado, Sesamo, Noce, Zucca, Canapa, Lino. Oli ricercati, biologici e di sola spremitura, per conservarne tutta l’integrità e il sapore che offrono un’esperienza nel gusto ricca e insolita.

[1] Bruce Fife è un medico naturopata e nutrizionista certificato, dirige il Coconut Research Center, organizzazione noprofit1 Bruce Fife è un medico naturopata e nutrizionista certificato, dirige il Coconut Research Center, organizzazione noprofitche mira a informare il pubblico e la comunità scientifica sui benefici nutrizionali e le proprietà curative della noce di cocco.