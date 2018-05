Chirurgia: boom di impianti di protesi con robot in italia, oltre 18mila nel 2018

In Italia si registra un boom di interventi con l’uso dei robot per l’impianto delle protesi ortopediche (anca, ginocchio e spalla): “Nel 2017 ne sono state impiantate circa 15mila ma potrebbero superare quest’anno quota 18mila, con un aumento di circa il 5% rispetto al 2017“. Il dato emerge dal 49° Congresso degli ortopedici e traumatologi ospedalieri d’Italia (Otodi) in corso a Verona.

Attualmente la protesi di anca è l’intervento più eseguito (56%), il ginocchio (37%) e la spalla (5%) sono in notevole aumento. L’incremento medio annuo di tali interventi varia da Regione a Regione, ma la media nazionale è di circa il 5-10%. Fa eccezione la spalla che sta registrando un aumento annuo del 15-20% Introdotta in Italia nel 2001, oggi questa pratica innovativa è presente in una quindicina di ospedali pubblici e privati italiani. “Negli ultimi anni si è registrato in Italia un aumento delle protesi monocompartimentali (che coinvolgono solo la parte interna o esterna del ginocchio) rispetto alle totali: si è passati da circa il 10% al 30% o in alcuni centri anche al 50%. Con i robot l’intervento dura un po’ di più, ma i risultati sono entusiasmanti. La navigazione robotica ci ha permesso di raggiungere una precisione che prima non era immaginabile,” sottolinea Alberto Momoli, presidente del congresso e direttore dell’Unità operativa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.