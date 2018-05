Al via le operazioni in Sudafrica per trasferire rinoceronti in Ciad: il ministro sudafricano dell’Ambiente ha assistito al trasferimento dei primi esemplari, provenienti dall’Addo Elephant National Park. Lo scopo è favorire la reintroduzione di rinoceronti in Ciad, in base all’accordo siglato tra i due paesi nel 2017: gli animali verranno portati nell’area del Zakouma National Park, dove la popolazione di rinoceronti si è drammaticamente ridotta a partire dal 2010 a causa del bracconaggio.