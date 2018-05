Cibo Nostrum: la natura come maestra di vita per affrontare il cyberbullismo

Ultimo giorno di Cibo Nostrum – kermesse taorminese organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi per celebrare le eccellenze agroalimentari italiane – che quest’anno si è arricchita della partnership del Moige, Movimento Italiano Genitori, a cui saranno devoluti parte degli incassi per sostenere la campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo.

E proprio alla lotta contro il cyberbullismo è dedicato “Sinergia”, il dessert ideato da Mario Peqini, Pastry Chef del ristorante tre stelle Michelin “Piazza Duomo” ad Alba (CN), presentato ieri in anteprima a Cibo Nostrum, e realizzato con il liquore alla mandorla di Giardini d’Amore® – Liquori, maison siciliana produttrice di liquori artigianali che esaltano gli agrumi e le essenze mediterranee.

Il dolce – realizzato sullo splendido piatto ideato dal designer Peppino Lopez per l’occasione – ritrae una scena che rimanda alla natura e ai suoi diversi ecosistemi.

La metafora di una natura maestra d’inclusione e coesistenza delle diversità. Un messaggio di speranza. L’auspicio che i ragazzi – vittime e carnefici delle spiacevoli vicende legate al bullismo – possano, con l’aiuto di persone competenti, imparare dalla natura compiendo un percorso che li porti a ricercare la tolleranza verso il diverso, l’equilibrio tra gli opposti, accettando e vivendo le differenze senza cercare di sopraffarle anzi considerandole come una fonte di ricchezza.

E come la natura ha la forza vitale di reagire a qualsiasi fattore demolitore, facendo lavorare in sinergia i suoi diversi ecosistemi, così questi ragazzi potranno impiegare questa stessa forza per superare le difficili situazioni che hanno vissuto, rinascendo con un nuovo equilibrio e amore per ciò che è diverso o distante da noi.

“La tavola è da sempre stato il luogo in cui è più semplice affrontare anche gli argomenti più complessi. Che quindi il cibo – un dolce, un liquore – possa rappresentare lo spunto per affrontare temi così importanti, come quello della tutela dei giovani e della loro crescita sana, è per noi motivo di grande orgoglio” ha dichiarato Emanuela Russo, Responsabile Marketing di Giardini d’Amore® – Liquori.