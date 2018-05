CIBUS 2018: grande successo per la partecipazione del Consorzio Gorgonzola

La partecipazione del Consorzio Gorgonzola a CIBUS 2018 è stata un grande successo. All’interno di una fiera che ha fatto registrare, per questa edizione, il record di operatori e aziende presenti, lo stand del Consorzio Gorgonzola è stato il crocevia di incontri, abbinamenti gourmet e grandi chef.

Primo protagonista è stato il pubblico che ha affollato lo stand consortile ancor più che nelle scorse edizioni (moltissimi sono stati anche quelli che hanno seguito le dirette streaming) per ricevere consigli su come esaltare il formaggio Gorgonzola Dop in cucina e tutelarsi dalle contraffazioni, ma anche per conoscere nuove ricette.

Sempre pronto a sperimentare nuovi abbinamenti, il Consorzio ha proposto abbinamenti con Prosecco DOC, Riso del Delta del Po IGP, Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e Nocciola Piemonte IGP.