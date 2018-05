Il ciclone Mekunu ha causato 19 dispersi e ingenti danni in Yemen .

Il ciclone Mekunu punta sull’Oman: chiuso l’aeroporto di Salalah

A causa dell’arrivo del ciclone Mekunu, l’Autorità Pubblica per l’Aviazione Civile dell’Oman ha reso noto che l’aeroporto di Salalah rimarrà chiuso per almeno 24 ore dalla mezzanotte di oggi. Il ciclone Mekunu ha causato 19 dispersi e ingenti danni in Yemen.

