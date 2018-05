Ciclone Sagar, Somalia: l’Onu stanzia 2,7 milioni di dollari

Le Nazioni Unite hanno stanziato 2,7 milioni di dollari in favore della Somalia in risposta all’emergenza causata dal passaggio del ciclone Sagar: lo ha reso noto il coordinatore per gli affari umanitari in Somalia.

Secondo le stime ONU, oltre 750mila persone sono state colpite dalle inondazioni e almeno 229mila sono sfollate. Le alluvioni provocate dal ciclone Sagar hanno colpito anche Gibuti, dove si stima che siano state colpite tra le 20 e le 30 mila persone.