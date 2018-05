Cina: lanciato il satellite per esplorare il lato oscuro della Luna

La Cina ha lanciato un satellite per esplorare il lato oscuro della Luna: lo ha reso noto l’agenzia Xinhua che cita la China National Space Administration. Il satellite, battezzato Queqiao, è stato lanciato alle 05:28 di questa mattina, le 23:28 di domenica in Italia, dal centro di lancio satellitare di Xichang, nel sud-ovest della Cina. Il lancio “un passo chiave per la Cina per realizzare l’obiettivo di essere il primo Paese a mandare una sonda a esplorare il lato lontano della Luna“, ha spiegato all’agenzia di stampa cinese il manager del progetto, Zhang Lihua.

Queqiao è un satellite relay che gestirà le comunicazioni tra la terra e Chang’e 4, missione destinata ad atterrare sulla faccia nascosta del nostro satellite. Inizialmente progettata per essere il backup Chang’e-3, composta da un lander e un rover atterrati sul suolo lunare alla fine del 2013, Chang’e 4 ha poi acquisito una propria configurazione che include un lander, un rover e un orbiter.

Se tutto procede come previsto, Chang’e 4 verrà lanciata verso la fine del 2018, destinazione finale il cratere di Von Karman all’interno del bacino del polo sud Aitken, un obiettivo molto rilevante dal punto di vista della formazione lunare e del sistema solare.