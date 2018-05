Su Google, infatti, per i prossimi giorni sono indicate esclusivamente nuvole e pioggia, mentre il servizio meteo della Provincia di Bolzano prevede tempo variabile.

“Meglio le previsioni meteo a chilometri zero”. Lo afferma il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin in riferimento a polemiche nate sui social media per le previsioni ‘bagnate’ di Google per il finesettimana di Pentecoste che tradizionalmente attira molti turisti tedeschi e austriaci in Alto Adige.

Clima, il meteorologo: “Meglio le previsioni a chilometri zero”

"Meglio le previsioni meteo a chilometri zero". Lo afferma il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin in riferimento a polemiche nate sui social media per le previsioni 'bagnate' di Google per il finesettimana di Pentecoste che tradizionalmente attira molti turisti tedeschi e austriaci in Alto Adige.

ANALISI E SITUAZIONE