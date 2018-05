Clima: le isole in prima linea per le misure di adattamento 

Clima e misure di adattamento nel contesto insulare. Sono i temi affrontati, a Bruxelles, dall’assessora della Difesa dell’ambiente, Donatella Spano, nel suo intervento alla task force della Crpm, la Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime.

La Crpm, rete di cooperazione che coinvolge 160 regioni europee, ha lo scopo di tutelare le esigenze e gli interessi dei territori membri in ragione di potenziali svantaggi dettati dalla loro posizione geografica quali, ad esempio, la distanza dai centri economici e decisionali o la carenza di infrastrutture.

“L’Europa ha ben chiaro il protagonismo dei livelli locali nelle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, tematiche su cui la Sardegna continua a giocare un ruolo guida evidenziando a ogni occasione la necessita’ di una cooperazione multilivello per raggiungere l’obiettivo comune: la sfida si vince lavorando assieme”, ha spiegato l’assessora Spano.

“La Sardegna e’ ben consapevole delle proprie vulnerabilita’ territoriali e stiamo integrando le politiche di adattamento e mitigazione in tutti in settori isolani moltiplicando allo stesso tempo le iniziative per le zone costiere, le aree urbane e il patrimonio forestale – ha proseguito Spano -. Siamo impegnati come regione coordinatrice del Tavolo sulla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici”.

L’assessora ha poi incontrato l’assessore per l’Ambiente, l’agricoltura e la pesca delle Baleari, Vicenc Vidal Matas. Al centro del vertice lo scambio di buone pratiche di economia circolare e gestione dei rifiuti per le comuni problematiche che hanno Sardegna e Baleari, specialmente nei mesi di maggiore afflusso turistico. Si tratta del primo passo di un percorso di cooperazione tra i territori.