Un gruppo di ambientalisti finlandesi ha lanciato una raccolta fondi per finanziare un’impresa unica nel suo genere: scolpire il volto del presidente Donald Trump in un iceberg dell’Artico. L’obiettivo di dimostrare gli effetti dei cambiamenti climatici, osservando direttamente in quanto tempo l’opera si scioglierà.

Clima: la sfida dell’ong, scolpire il volto di Trump su un iceberg

