A seguito di collisione con un’altra imbarcazione, avvenuta al largo, un peschereccio è affondato all’alba nel porto di Trani: entrambi i pescherecci sono riusciti a rientrare in porto dove quello danneggiato è andato a fondo. Illeso l’equipaggio dei due pescherecci. Sul posto polizia, carabinieri e la Capitaneria di porto, intervenuta anche per soccorrere imbarcazioni e pescatori. In corso le operazioni di recupero del natante.