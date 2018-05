Continua il ciclo d’incontri “Vediamoci”

È previsto per martedì 22 maggio, dalle 18.15 alle 19.30, in corso Vercelli 40 a Milano, il secondo appuntamento del ciclo d’incontri di formazione e sensibilizzazione “Vediamoci”, promosso da Neovision cliniche oculistiche per fare chiarezza sulla miopia. Completamente gratuiti, gli eventi della durata di un’ora, sono ospitati nel capoluogo lombardo presso le tre cliniche oculistiche Neovision di viale Restelli 1, corso Vercelli 40 e via Procaccini 1.

Lo scopo è fornire una consulenza specializzata, proponendosi come punto di riferimento per le esigenze dei pazienti. Momenti di scambio e dibattito tra i medici Neovision e gli ospiti presenti, che metteranno in luce che cosa è necessario fare per scegliere un buon percorso oculistico.

“Le persone miopi vedono male da lontano perché le immagini, che i loro occhi trasmettono, sono fuori fuoco davanti alla retina. Una prima soluzione alla miopia – spiega la dott.ssa Felicita Norcia, direttore sanitario Neovision Procaccini – è tradizionalmente il ricorso ad occhiali e lenti a contatto, mentre la correzione definitiva si può ottenere attraverso trattamenti chirurgici. A seconda dell’entità del problema e delle caratteristiche anatomiche dell’occhio, si possono utilizzare procedure di rimodellamento della cornea, tra le quali la Femto-Lasik oppure, nelle miopie più severe, delle lenti correttrici inserite direttamente all’interno dell’occhio. L’utilizzo della tecnologia laser più evoluta, sicura e risolutiva per l’occhio, permette di ottenere una visione nitida, confortevole e ad alta definizione”.

Una visita specialistica resta l’unico approccio per approfondire le possibili soluzioni e capire la strada più idonea per la situazione specifica. In tal senso, il 22 maggio e il 6 e 20 giugno, i partecipanti agli incontri “Vediamoci” potranno scoprire le differenze fra le tecniche di correzione dei difetti visivi comunemente utilizzate e quelle più avanzate e sicure. Le best practice a livello mondiale. Sarà, inoltre, possibile parlare con un oculista specialista, conoscere una realtà d’eccellenza e confrontarsi con altre persone che stanno pensando di intraprendere un percorso di libertà da occhiali e lenti a contatto.

Per maggiori informazioni e prenotare il proprio posto ad uno degli appuntamenti in programma, visitare il sito