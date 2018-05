E’ in programma oggi, meteo permettendo, l’inizio dello smantellamento del sito per test nucleari di Punggye-ri, in Corea del Nord. I giornalisti accreditati per seguire l’evento – provenienti da Corea del Sud, Stati Uniti, Cina, Russia e Regno Unito – sono partiti ieri sera dalla città portuale di Wonsan per raggiungere, via treno, autobus e poi a piedi, il luogo della cerimonia nel nord del territorio nordcoreano.