Il CReI ha un nuovo Presidente: Angelo De Cata

È il Dottor Angelo De Cata il nuovo presidente nazionale del Collegio dei Reumatologi (CReI). Eletto all’unanimità nel corso del XXI Congresso Nazionale a Roma riceve il testimone dal Dott. Stefano Stisi, che ha terminato il suo mandato dopo aver guidato con professionale e umana lungimiranza per 3 anni il Collegio Reumatologi Italiani.

Appena eletto Angelo De Cata ha dichiarato: «La parola chiave con la quale intendo descrivere lo stato d’animo che ha accompagnato questa mia nomina è: entusiasmo. Lo stesso entusiasmo che, insieme al nuovo consiglio direttivo, ci accompagnerà nella realizzazione dei progetti del CReI, a cui già stiamo lavorando».

Angelo De Cata, nato a San Giovanni Rotondo, classe 1963. È Responsabile UOAS IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG). Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1990 all’Università di Roma Tor Vergata con 110/110 e lode, specializzandosi in Reumatologia nel 1994 all’Università di Roma La Sapienza con 70/70 e lode. Nel 2000 si specializza in Medicina Interna all’Università di Roma La Cattolica con 50/50 e lode.

Ha 50 pubblicazioni edite su stampa su riviste internazionali e oltre 90 pubblicazioni tra capitoli di trattati scientifici e pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali.