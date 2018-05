Dazi, l’Europa agli Stati Uniti: “Non negozieremo sotto minaccia”

“L’Ue ha indicato la sua disponibilita’ a discutere le questioni di accesso al mercato di interesse, ma ha anche chiarito che, come partner e amico di lunga data degli Usa, non negoziera’ sotto minaccia. Qualsiasi futuro programma di lavoro transatlantico deve essere equilibrato e reciprocamente vantaggioso“: lo spiega in una nota la Commissione Europea a seguito della decisione del presidente Donald Trump di prorogare l’esenzione dell’Ue dai dazi per l’importazione di acciaio e alluminio, fino al 1° giugno.

Secondo la Commissione europea con il nuovo rinvio gli Usa stanno solo prolungando “l’incertezza sui mercati“: “La decisione degli Stati Uniti prolunga l’incertezza del mercato, che sta gia’ influenzando le decisioni di business“, “l’UE dovrebbe essere totalmente e definitivamente esentata da queste misure perche’ non possono essere giustificate da ragioni di sicurezza nazionale“.