Diabete: ecco qual è la dieta che fa aumentare il rischio di un rapido innalzamento della glicemia

Il digiuno intermittente, cioè il regime alimentare che prevede un giorno di digiuno ogni due per perdere peso, può influire sul funzionamento dell’insulina e aumentare il rischio di diabete. A questo conclusione è giunto uno studio presentato a Barcellona al Congresso dell’European Society of Endocrinology (Ece 2018) da ricercatori dell’università di San Paolo del Brasile. Nel corso della ricerca sono stati analizzati gli effetti, in 3 mesi, del particolare regime alimentare sia sul peso corporeo sia sui radicali liberi sia sulle funzioni dell’insulina. Si è osservato che, seppure il peso corporeo dei ratti utilizzati come cavie era diminuito, la quantità di tessuto adiposo sull’addome era invece aumentato. Inoltre, nelle cellule del pancreas che liberano insulina sono stati rilevati danni, con la presenza di un livello maggiore di radicali liberi e di marcatori di resistenza all’insulina. Come spiegano i ricercatori brasiliani “si tratta della prima volta che uno studio dimostra che, malgrado la perdita di peso, il digiuno intermittente potrebbe danneggiare il pancreas e alterare le funzioni dell’intestino in persone normali e in buona salute. Effetti che potrebbero aprire la strada al diabete e ad altri danni. La ricerca ora continuerà per comprendere il meccanismo che porta al danno“.