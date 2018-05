Alimentazione, esperti: piatti più piccoli per tornare in forma senza rinunce

Secondo una ricerca realizzata da Osservatorio Nestlé – Fondazione Adi, per gli italiani i piatti appartenenti alla propria cultura sono irrinunciabili in qualsiasi stagione, e per il 52% degli intervistati, rivisitare questi piatti da punto di vista calorico significherebbe ‘snaturarli’.

Come fare quindi per coniugare gusto e attenzione alla linea? Basterebbe un piccolo accorgimento: sostituire i piatti normali con piattini da insalata. Carol Savage, dietologa nutrizionista per Nestlé Usa, ricorda che numerosi studi dimostrano come sia possibile tenere sotto controllo la quantità di cibo che assumiamo durante i pasti facendo attenzione alle dimensioni delle stoviglie. La scelta di piatti e scodelle, ma anche di tazze e bicchieri, può essere fondamentale: più grande è il piatto, più siamo portati a riempirlo con razioni abbondanti, e ovviamente mangiamo di più. Per non rinunciare ai nostri cibi preferiti, si può quindi tentare di abbandonare le stoviglie di dimensioni normali, utilizzando piatti piccoli, come quelli da insalata o da dessert, spiegano gli esperti.