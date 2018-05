Un aiuto concreto per realizzare un sogno. Questo è l’obiettivo del crowdfunding: permettere di tradurre in realtà un progetto, un’idea, un desiderio che finora è rimasto solo nel cuore di chi l’ha pensato.

Sul portale Produzioni dal Basso, sono attive due nuove campagne di raccolta fondi che hanno l’obiettivo di difendere la natura e riscoprire la terra, il piacere del lavoro manuale e i frutti antichi.

La prima campagna è Chez Moi, un cortometraggio di finzione ambientato a Chamois (piccolo Comune della Valle d’Aosta), ma saldamente attaccato alla realtà che intende descrivere e valorizzare. Caratteristica peculiare di questo paesino è il fatto di essere l’unico Comune d’Italia sulla terra ferma non raggiungibile da autoveicoli su gomma. Si può raggiungere Chamois solo con la funivia o tramite la più antica stazione di altiporto d’Italia, altrimenti a piedi o in bicicletta nella stagione estiva. L’isolamento forzato di questa località ha consentito la conservazione di paesaggi e valori che altrove sono stati dispersi e contaminati dal turbinio frenetico della società contemporanea. Un territorio dotato di carisma , dove si è forzati a mettere da parte tutte le tecnologie che quotidianamente ci circondano. Porre l’accento sui valori paesaggistici e cultural-tradizionali di Chamois significa stimolare l’interesse di tutti gli spettatori nei confronti del potenziale di questa località. Sostenendo il progetto, i quattro ragazzi che l’hanno ideato potranno coprire le spese di produzione e coinvolgere tecnici e professionisti nella realizzazione del corto.

Legata alla natura è anche la terza campagna, perBac!, un progetto che prevede la piantagione di 300 alberi da bacca, frutti commestibili per uomini e animali. Questi alberi, purtroppo, non sono più diffusi, dato che la loro coltivazione non è meccanizzabile. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare e riscoprire queste piante, mettendo l’uomo al centro attraverso la creazione di lavoro manuale, con un occhio di riguardo per la sostenibilità sociale ed ambientale.

Ogni contributo, sia generico che in forma di adozione figurativa di una o più piante del filare,sostiene i costi di cura delle piante nel loro percorso pluriennale di crescita. Verso i frutti. Verso un angolo verde godibile per l’uomo.