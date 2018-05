Disperso sull’Appennino emiliano: trovato dai Vigili del Fuoco Vda 

Disperso dalla sera di ieri, mercoledì 23 maggio, nella zona del Monte Penna, nel comune di Bedonia (Parma), un uomo di 78 anni è stato ritrovato vivo stamane da un’unità cinofila del Corpo valdostano dei vigili del fuoco ai limiti del bosco.

Era stato il Centro operativo nazionale di Roma a chiedere la disponibilità di due unità cinofile al comando di corso Ivrea. L’anziano si era perso mentre cercava funghi e nel tardo pomeriggio i suoi familiari, non avendo più sue notizie e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno dato l’allarme.

Uno volta ritrovato è stato affidato alle cure dei sanitari. Altre due unita’ cinofile sono state chieste ai vigili del fuoco valdostani dai colleghi della direzione regionale Piemonte e stanno operando, dall’alba di questa mattina, nella zona di Pianfei, in provincia di Cuneo.