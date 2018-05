Disturbi psichiatrici: al Pronto soccorso 585mila italiani nel 2016

Ad intasare i Pronto soccorso anche gli italiani colpiti da disturbi psichiatrici come nevrosi, attacchi di panico, stati d’ansia, che non necessitano di un ricovero e che potrebbero essere invece trattati dalla rete dell’assistenza territoriale.

“Gli accessi al Pronto Soccorso per disturbi psichiatrici nel 2016 sono stati 575.416, pari al 2,8% del numero totale di accessi, in leggero calo rispetto al 2015 quando se ne totalizzarono 585.087. Va pero’ segnalato che ben 274.363 sono gli accessi nel 2016 per sindromi nevrotiche e somatoformi (47,7%), che avrebbero potuto essere gestite a livello territoriale,” spiega lo psichiatra Massimo Cozza, coordinatore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Roma 2.