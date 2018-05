Disturbi della tiroide: la maggior parte dei pazienti ritiene che il percorso verso la diagnosi sia lungo e angosciante

Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha annunciato oggi il suo sostegno alla decima edizione della International Thyroid Awareness Week (ITAW), che si tiene dal 21 al 27 maggio. Quest’anno la campagna di sensibilizzazione, che si svolge in collaborazione tra Merck e Thyroid Federation International (TFI), mira a evidenziare alcuni degli aspetti meno noti dei disturbi della tiroide.

“Poiché i disturbi della tiroide sono ancora poco conosciuti e spesso non diagnosticati, la nostra collaborazione con la TFI mira a garantire che le persone abbiano le informazioni necessarie per riconoscere i sintomi associabili questo tipo di patologie. Le persone possono rivolgersi al loro medico, che prescriverà gli esami necessari: di solito un semplice esame del sangue può verificare il corretto funzionamento della ghiandola tiroidea“, ha dichiarato Francois Feig, responsabile del Global Business Franchise General Medicine & Endocrinology in Merck.

Circa 1,6 miliardi di persone in tutto il mondo sono considerate a rischio per patologie tiroidee, con centinaia di milioni di persone che già convivono con tali disturbi1. Il 60% di coloro che vivono con un disturbo tiroideo non è attualmente diagnosticato, e queste persone potrebbero essere inutilmente in difficoltà nella loro vita quotidiana senza conoscere la causa reale dei loro sintomi.2

“Ad oggi, centinaia di milioni di persone vivono con il peso di un disturbo della tiroide, senza aver mai ricevuto una diagnosi e un trattamento appropriato. Per questa decima edizione della International Thyroid Awareness, chiediamo che questa situazione cambi in tutto il mondo“, ha dichiarato Ashok Bhaseen, Presidente di TFI. “Vogliamo fare la differenza nelle vite di milioni di persone affette da disturbi della tiroide“.

Con l’ultima campagna ITAW, Merck e TFI intendono aiutare le persone a comprendere la funzione della tiroide e a riconoscere i sintomi di eventuali disturbi, per ridurre il tempo e lo stress che una diagnosi può comportare -: Il tema centrale della campagna, “È ora di esaminare il pannello di controllo del tuo corpo”, evidenzia l’importante ruolo della ghiandola tiroidea come “controllore principale” del nostro metabolismo e fornisce informazioni che possono aiutare ad individuare i segnali di un eventuale malfunzionamento.

Per festeggiare l’ITAW di quest’anno, Merck e TFI hanno commissionato un’indagine internazionale tra i pazienti con un disturbo tiroideo: i risultati hanno mostrato come la diagnosi sia difficile e angosciante. Il sondaggio – che ha coinvolto persone con ipotiroidismo in sei Paesi – ha rivelato che il 70% dei pazienti con ipotiroidismo ha trovato stressante il percorso verso la diagnosi.3 Più precisamente, il 30% ha dichiarato che ottenere la diagnosi del disturbo tiroideo è stato più stressante di un primo appuntamento3, e il 28% ha dichiarato che è stato stressante come dover pagare le bollette.3

Prima di ricevere una diagnosi, la maggior parte degli intervistati era completamente inconsapevole dei propri sintomi attribuibili ad un disturbo della tiroide (70%) 3 Inoltre, molti pazienti hanno aspettato mesi o anni prima di ricevere la diagnosi: il 40% ha dovuto aspettare tra quattro mesi e due anni. 3

L’indagine ha anche rivelato la varietà di modi in cui un disturbo della tiroide non diagnosticato può condizionare la vita quotidiana di una persona: quasi la metà degli intervistati (49%) ha riscontrato un impatto negativo sul proprio aspetto fisico prima della diagnosi.3 Inoltre, il 31% degli intervistati ha ritenuto che la sicurezza in se stessi sia stata influenzata dal disturbo tiroideo non prontamente diagnosticato.3

References

1 Khan A, Khan MM, Akhtar S. Thyroid disorders, etiology and prevalence. J Med Sci 2002; 2: 89–94.

2 American Thyroid Association. General Information/Press Room.

3 Censuswide. Thyroid Disorder Awareness International Survey (Tab 3).

Commissioned by Merck. April 2018