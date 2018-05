Domani torna la notte dei musei, apertura serale straordinaria a 1 euro

Nei musei italiani torna la Notte europea dei Musei: sabato 19 maggio tre ore di apertura straordinaria serale al costo simbolico di un euro nei principali luoghi della rete nazionale dei musei.

Dalla Pinacoteca di Brera a Pompei, dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto al Castello di Miramare di Trieste, dal Palazzo Ducale di Mantova numerosi altri musei di archeologia e arte moderna: sabato sera percorsi illuminati, visite guidate, laboratori per famiglie e bambini, concerti, spettacoli, suoni e visioni accompagneranno i visitatori nella scoperta sotto un’altra luce di siti noti e meno noti, immersi nel fascino notturno. Dalla veglia di Pentecoste nella basilica paleocristiana nell’area archeologica di Luni all’Inventario del Tesoro con la visita al medagliere del museo nazionale archeologico di Parma al Complesso della Pilotta, dal Campo dei Legionari all’anfiteatro romano di Santa Maria Capua a Vetere con rievocazioni storiche della Seconda Guerra Punica alle invasioni barbariche e digitali con l’appuntamento di instagrammers al museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli per raccontare l’età longobarda, dallo spettacolo Divinissimo dedicato a Raffaello al Palazzo Ducale di Urbino fino al concerto al parco archeologico del Colosseo, saranno centinaia gli appuntamenti nei musei e nei parchi archeologici in tutt’Italia.